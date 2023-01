“GF Vip 7” | Dana Saber eliminata dal televoto | colpo di scena inaspettato

(Di martedì 17 gennaio 2023) News tv. “GF Vip 7”,dalnella puntata di ieri 16 Gennaio 2023. Il Grande Fratello Vip è giunto alla sua ventottesima puntata e, nonostante tutto, riesce a regalare ogni volta nuovi colpi dial pubblico da casa. Anche la puntata di ieri sera è stata un vero e proprio concentrato di emozioni e il Alfonso Signorini ha fatto compagnia al suo pubblico raccontando le storie dei Vipponi. A fine serata il padrone di casa ha svelato anche l’esito dele le reazioni all’eliminazione definitiva disono state contrastanti.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Oriana e Nicole litigano per Daniele: il pubblico è incredulo “GF Vip 7”,dal ...

Nel corso dell'ultima puntata del Grande FratelloSaber è stata eliminata dopo essere arrivata al ballottaggio con Nicole Murgia . Di fronte al salvataggio della Murgia, Oriana Marzoli ha esultato e festeggiato, causando una reazione di ...GF, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: 'Fuori di qui capirai che la vincente tra me e te non sei tu' GF, 16 gennaio:eliminata Amore impossibile Dopo averne fatto cenno qualche mese ... "Grande Fratello Vip": Dana eliminata, al televoto sarà sfida a sei Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dana Saber è stata eliminata dopo essere arrivata al ballottaggio con Nicole Murgia. Di fronte al salvataggio della Murgia, ...Dopo l’uscita di Dana dal GF Vip, Daniele svela alcuni dettagli che Oriana gli aveva rivelato in intimità. Ecco cosa ha raccontato.