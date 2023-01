“GF Vip 7” | Antonella Fiordelisi al veleno su Oriana Marzoli | scoppia il caos

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 gennaio 2023) News tv. “GF Vip 7”,alsu. La settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini con l’aiuto di Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, sta regalando grossi colpi di scena al pubblico di Canale 5.non è rimasta soddisfatta per ciò che è successo ieri sera 16 Gennaio 2023 durante la diretta del programma. All’ex schermitrice non è piaciuto per nulla il fatto che alcune persone comee Giaele De Donà abbiano esultato in modo palese ed esagerato all’annuncio dell’eliminazione di Dana Saber. Come sempre il carattere fumantino dellaè prevalso sul buon senso e si è lasciata andare a delle frasi poco carine ...