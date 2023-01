Gerta morta a 18 anni per un cancro e il sogno del diploma | Ho vissuto a prescindere dalla malattia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Essere libera, esistere, nonostante la. Era questo il desiderio diAllushi, per tutti Greta, studentessa diciottenne di Pordenone uccisa dal. Di origine albanese, nata in Italia e residente a Tauriano con la mamma Alma, il...

... continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone' così l'Area Giovani del Cro ha voluto ricordare, condividendo sulla pagina ...- - > In Friuli, la giovane ragazza èper tumore Si è spento troppo presto il sorriso diAllushi , la 18enne di origine albanese che abitava a Tauriano con i genitori e la sorella. Una ragazza giovane, ma guerriera e ... Pordenone, Gerta Allushi muore di tumore a 18 anni. A lezione fino a dicembre: voleva diplomarsi a tutti i cos La bara bianca esce dalla Basilica di San Giovanni Bosco, al Tuscolano. E centinaia di persone salutano Valeria Fioravanti con un grande applauso. La ragazza, 27 anni, ...Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ...