Gerry Scotti non è più lui | la foto che lo dimostra

Leggi su newstv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Pare proprio chenon sia più lo stesso e per stessa ammissione del conduttore che ha postato sui social unache non lascia spazio ad altre interpretazioni. Ma cosa è successo esattamente? Non ci resta che scoprirlo insieme! La tv generalista sicuramente non sarebbe la stessa senzache, tutti in questi anni di onorata carriera, ormai è diventato proprio uno di casa. Insomma, basta accendere la tv in salotto o in cucina per trovarsi in sua compagnia dal tardo pomeriggio in poi. Che sia da solo a “Caduta Libera” o in compagnia di altri suoi colleghi, come Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, poco importa.non è più lui (newstv.it)Il risultato sarà sempre un successo personale e professionale per ...