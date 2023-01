Germania | Greta Thunberg fermata dalla polizia dopo il sit-in contro la miniera | identificata e rilasciata

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’attivista per il climaè stataoggi, martedì 17 gennaio,tedesca a seguito delle protestel’espansione di unadi carbone a cielo aperto nel villaggio di Lützerath, nellaoccidentale. A riferirlo è Reuters secondo cui laantisommossa avrebbe rimosso gli ultimi attivisti rimasti nelle case abbandonate dagli ex residenti del villaggio, sfrattati per far posto alladi carbone che dovrebbe estrarre fino a 280 milioni di tonnellate di lignite entro il 2030. Secondo latedesca, gli attivisti – compresa– sarebbero stati identificati e poi rilasciati al termine delllo. ...

