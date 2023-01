Genoa | Coda decide la sfida col Venezia e scaccia le voci di mercato

(Di martedì 17 gennaio 2023) Massimotorna a essere decisivo con illediche lo vedevano lontano da Genova Massimotorna a essere decisivo con illediche lo vedevano lontano da Genova. Minuto 85? e l’attaccante ex Lecce con la sua zampata ha portato tre punti pesanti ai rossoblù. Il suo nome era finito sulla lista dei partenti e anche lui a fine partita non si è nascosto. Il malcontento c’era, voleva più spazio e ora che è tornato a sbloccarsi vuole raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Un anno dopo il suo arrivo l'esperienza di Kelvin Yeboah alè già arrivata ai titoli di. Ieri l'attaccante italo - ghanese si è sottoposto alle visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà all' Ausgburg, club di bassa ...... inizio asfaltatura di via Roma e Sp333 redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Empoli - Samp 1 - 0, beffa atroce e rabbia blucerchiata al Castellani- Venezia 1 - 0,... GRIFO D'ATTACCO - Coda può essere l'acquisto di gennaio del Genoa In serie A si sale anche così: soffrendo le pene dell'inferno, esprimendo un calcio inguardabile, perdendo addirittura sul fronte del possesso palla. Per almeno ottanta minuti, il ...GENOVA - Il Genoa va al Massimo. Si, un gol di Coda manda ko un Venezia di tutto rispetto e lancia i rossoblu al secondo posto. Sorride il bomber che fin qui ha messo a segno 7 gol (8 se si aggiunge l ...