Gemitaiz | chi è l’ex fidanzato di Ema Stokholma | “È stato davvero complicato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)di Ema, la famosissima deejay ed ex concorrente di “Ballando Con Le Stelle”. A detta del rapper èun amore molto bello, ma, e probabilmente è proprio questo il motivo per cui la relazione è terminata. Per di più poco dopo la rottura,coinvolto in uno scandalo mediatico che non deve aver fatto molto piacere alla sua ex, in quanto è stata pubblicata sul suo profilo ufficiale una foto a luci rosse che lo ritraeva con un’altra donna, Sara Calixto. Il passato diracconta una storia molto travagliata e difficile. Quando era ragazzo non amava andare in discoteca e passare il tempo come i suoi coetanei, ma la sua unica passione era la musica, passione che unita ...