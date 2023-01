Gatti convince poco | la Juventus ha trovato il sostituto | gioca in Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lasta ragionando sul mercato estivo; uno dei reparti da rinforzare sembra essere quello difensivo convicino alla partenza. I bianconeri, nella scorso mercato invernale, si sono resi protagonisti di grandi investimenti; è chiaro come l’arrivo principale, anche per un discorso economico, sia stato quello di Vlahovic. La, però, si è mossa anche a livello difensivo con l’acquisto di. LaPresseDopo aver terminato la stagione con la maglia del Frosinone, il centrale ha iniziato la sua avventura in maglia bianconera. Fino a questo momento le cose non stanno andando per il meglio visto l’impiego veramente minimo. Allegri, nonostante il passaggio alla difesa a tre, consideracome l’ultima alternativa a livello difensivo. Una situazione che il centrale spera di risolvere in ...