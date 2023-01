Agenzia ANSA

Giornata di notevoli sbalzi per il prezzo delsul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha chiuso in rialzo dell'8% a 60 euro al Megawattora dopo aver toccato in corso di seduta un ......4% per la divisione "Abitazione, acqua, elettricità,e altri combustibili". Maggiormente ...più debole di famiglie e cittadini per intervenire con misure coordinate su tutto il territorio '... Gas: conclude in rialzo (+8%) a 60 euro al Megawattora - Economia Giornata di notevoli sbalzi per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha chiuso in rialzo dell'8% a 60 euro al Megawatto ...Il prezzo internazionale del gas sta scendendo e ha raggiunto il livello più basso da dicembre 2021. Dovrebbero diminuire, di conseguenza, anche gli importi delle bollette. È ...