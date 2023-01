Gas | accise | petrolio? Ne va del nostro futuro Porro riparte dall' energia

ilGiornale.it

Lo abbiamo visto: l'aumento del prezzo della benzina, gli sconti sulle, la crisi energetica che non è finita, l'embargo sul petrolio e sulrusso: tutti questi temi riguardano non solo il ...In Italia , si riparte da un fine settimana ancora infuocato sul frontee prezzi dei ... Inoltre, la società ha ufficializzato un'importante scoperta dinel pozzo esplorativo Nargis - 1, ... "Gas, accise, petrolio Ne va del nostro futuro". Porro riparte dall ... Tra le novità ls proroga dei buoni benzina fino a 200 euro, il ritorno dell'accisa mobile e l'obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio Decreto carburante in vigore da oggi. Il testo… Leggi ...Non scattano solo sui carburanti ma su altri beni di consumo immediato, accise: cosa sono, quando sono state introdotte, perché le paghiamo ...