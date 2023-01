Fukushima | la recensione | l' incidente nucleare in un film consapevole

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladigiapponese che ripercorre le fasi salienti del disastro che ha coinvolto l'omonima centrale nel marzo 2011, stasera su RAI4. L'11 marzo del 2011 il Giappone è stato colpito da un devastante terremoto di magnitudo 9.1, con il conseguente tsunami che ha provocato migliaia di vittime e ha colpito anche la centraledi. È stato chiaro fin da subito come l'impatto delle onde abbia causato danni alla struttura, portando in una situazione di emergenza i reattori allo spegnimento automatico. Come vi raccontiamo nelladi, un guasto di questo tipo porta al limite le pompe di raffreddamento, costringendo gli operai e i dipendenti della centrale ad agire in prima persona - mettendo a rischio la propria vita …