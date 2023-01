Front Mission 1ST Remake | presentata la limited edition

(Di martedì 17 gennaio 2023) Microids ha presentato ladi1ST. Scopriamone il contenuto e tutti i dettagli in questa news dedicata È in arrivo unaper1st, il gioco sviluppato da Forever Entertainment per Microids. L’edizione limitata sarà per Nintendo Switch e arriverà nei negozi nella primavera del 2023, ed è ora disponibile per il preordine. In Nord America, l’edizione limitata già ora è disponibile ad essere preordinata. Laincluderà: il gioco completo1stper Nintendo Switch, un’esclusiva imagine lenticolare, il manuale di gioco in formato fisico ...

