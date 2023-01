Frecciate a Ronaldo? Clamorosa replica di Bruno Fernandes alla Gazzetta dello Sport - Curiosità

Sportevai.it

La Gazzetta dello Sport pubblica un post su Instagram in cui paventa frecciatine da Bruno Fernandes a Cristiano, il centrocampista del Manchester United interviene, precisa e manda frecciatine autentiche...ma alla Gazzetta stessa. Clamoroso botta e risposta sui social sull'account della Rosea che, dopo ...La gestione del capitano divide, e fra i due arrivano continuefra conferenze stampe non ... La stoccata a Zaniolo Fra una carezza a Spalletti e un commento su Cristianomesso di lato ... Frecciate a Ronaldo Clamorosa replica di Bruno Fernandes alla ... Il pensiero, come in molti avranno intuito e capito, va a Bruno Fernandes e alle sue eventuali frecciate nei confronti di Cristiano Ronaldo, reo di pensare solo a se stesso nel suo ultimo periodo a ...Il centrocampista portoghese si sfoga dopo che alcune sue dichiarazioni sono state trasformate in un attacco a CR7 ...