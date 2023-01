Frankenweenie | 10 anni dopo | perché è l' ultimo film puro di Tim Burton

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono passati 10dall'uscita italiana al cinema died è il momento perfetto, visto il recente successo di Mercoledì, per ricordarciil lungometraggio in stop-motion tratto dal suo omonimo corto del 1984 è l'bel regalo che Timci abbia fatto prima di perdersi nei suoi stessi mondi fantastici. Un decennio fa accadeva un evento peculiare al cinema. Il 17 gennaio di 10fa usciva in Italia (qualche mese prima negli Usa), che forse è stato l'" di Tim, veramente rappresentativo della sua poetica e che chiudeva un cerchio iniziato 28prima. L'lungometraggio in cui si possa riconoscere ...