Francia | Le Graet sotto indagine per molestie sessuali | un’agente lo accusa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Secondo quanto reso noto dalla Procura di Parigi, è stata aperta un’inchiesta nei confronti di Noel Le, presidente della Federcalcio francese,to dimorali e. A puntare il dito contro l’uomo è stata Sonia Souid, agente di diversi giocatori della Nazionale francese, che ha denunciato pubblicamente il comportamento sessista di Le. “Mi ha detto in maniera chiara che, se volevo il suo aiuto, bisognava ‘starci’ – ha dichiarato la donna – Ho avuto la sensazione che ogni volta che ci incontravamo fosse interessato esclusivamente alle mie parti intime“. Altri guai in vista dunque per Le, già sospeso dalla presidenza della Federcalcio dopo le recenti polemiche. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Un presidente della federazione sportiva più importante dinon dovrebbe dirlo". Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale per difendere il suo ex allenatore e uomo - simbolo. A tutte ...La notizia del giorno però riguarda di nuovo la, con le dimissioni del presidente della federazione calcistica Noel Le. L'accusa per molestie sessuali (che ormai non si nega a nessuno) ... Caos Francia: Le Graet sospeso, per ora niente dimissioni. Al timone il vice Diallo Parigi (Francia), 17 gen. (LaPresse/AP) - La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "molestie sessuali" e "molestie morali" nei confronti del presidente ...Aperta un'inchiesta dopo le accuse dell'agente Sonia Souid. Il numero uno della federazione era stato già sospeso ...