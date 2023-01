Francia | indagato per molestie sessuali l’ex capo della Federcalcio Il ricatto alla procuratrice | «Se vuoi il mio aiuto | ci devi stare»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Scoppia lo scandalo sullafrancese, dopo che la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta permorali econtro il presidente federale Noel Le Graet, già al centro di polemiche da tempo sia per «offese sessiste», che per il caos scoppiato dopo uno scivolone del dirigente sportivo sul futuropanchinaNazionale francese. In un’intervista dei primi di gennaio a Rmc era stato chiesto al dirigente sportivo cosa ne pensasse dell’ipotesi di Zidane come prossimo Ct, visti i crescenti rumors sull’allenatore campione del Mondo proprio con la: «Se mi ha chiamato? – aveva detto Le Graet – Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono… Per dirgli di cercare un altro club? Se volete organizzate una trasmissione in modo che trovi un club o ...

Open

... visti i crescenti rumors sull'allenatore campione del Mondo proprio con la: "Se mi ha chiamato - aveva detto Le Graet - Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono... Per ...PARIGI () - La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per molestie morali e sessuali nei confronti del presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet , sul quale pendevano accuse di "offese ... Francia, indagato per molestie sessuali l'ex capo della Federcalcio ... Si aggrava la posizione del presidente della Federcalcio francese, accusato dall’agente Sonia Souid di averle fatto proposte esplicite in cambio di favori professionali ...Mohamed Gaaloul ha dichiarato di essere andato in Francia per lavorare e di non essere fuggito dall’Italia. A sostenere la sua versione, la sorella: “La prova in una foto postata sui social”. Continua ...