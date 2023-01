Francesco Totti soffrirebbe di ludopatia | il parere di Pupo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non remano buone acque per. Il 2022 è stato un anno complicato per ilne che ha posto fine al suo matrimonio con Ilary Blasi, madre dei suoi 3 figli, iniziando una nuova relazione con Noemi Bocchi e finendo nelle prime pagine di tuttii giornali per i ‘dispetti’ con la ex. Ma non finisce qui: l’ex capitano della Roma è finito anche nel mirino dell’antiriciclaggio ed è attualmente indagato. Sembra che ilne abbia una grande passione per il gioco d’azzardo e che abbia versato cifre milionarie in diversi casinò, come affermato da un amico a La Verità. Leggi anchenel mirino dell'Antiriciclaggio, parla l'amico: "chiesto un prestito" Le parole diAnche il cantante ...