Fraintendimenti su Lupo Lucio morto | le ultime notizie su Guido Ruffa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ci sono un po’ di malintesi che circolano sui social in questi giorni, a proposito di chi parla di. Sto parlando dell’attore, diventato negli anni un personaggio iconico della Melevisione ed amico virtuale di tantissimi bambini in Italia. Un po’ come avvenuto la scorsa settimana con Michele Misseri, pur parlando di una persona dalla storia completamente diversa, pare che alcuni post abbiano agevolato una cattiva interpretazione della realtà. Vediamo come stanno le cose, grazie alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina. Servono chiarimenti su: un aggiornamento con lesuGià, perché ...

opinione.it

... Cappuccetto rosso era buona e ilera il cattivo, qui non ci sono buoni e cattivi metafisici, ...andavano spiegate in maniera chiara ed esaustiva più che altro per non dare adito a. ...... Cappuccetto rosso era buona e ilera il cattivo", riferendosi, con questa metafora, ai ...parole andavano spiegate in maniera chiara ed esaustiva più che altro per non dare adito a