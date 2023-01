Foto di Ironie tra Pastiere e San Gennaro

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Napoli ha presentato una maglia che è un inno all’amore: una divisa speciale, come una poesia, dedicata alla celebrazione di San Valentino che i calciatori indosseranno nel match di Coppa Italia contro la Cremonese allo stadio Maradona. Una maglia che è come una dichiarazione d’amore, con un bacio con il rossetto stampato su di essa, come una carezza sulla pelle. Una maglia che è una metafora della passione che anima gli animi dei napoletani, una passione che è come una canzone, una melodia che ci accompagna e ci fa sognare. Questa iniziativa è stata accolta con ironia dai tifosi, che hanno proposto delle versioni più creative cone riproduzioni di Sane che hanno chiesto al Napoli di creare una maglia speciale anche per il giorno della pizza. Una maglia che potrebbe diventare un simbolo dell’amore per la città, come una carezza ...