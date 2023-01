Forza Italia | Berlusconi lancia la lista bergamasca per le Regionali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 gennaio 2023) È stata presentata a Lesmo, con il presidente Silvio, ladiche correrà alledel 12 e 13 febbraio prossimo in provincia di Bergamo. Un mix di esperienze e professionalità, accomunate dalla passione politica e per il territorio. I dieci componenti della, cinque uomini e cinque donne, rappresentano l’intero territorio bergamasco provenendo da diverse aree della provincia. Ecco chi sono: Bettoni Valerio (Ex Presidente Provincia ed Ex Consigliere regionale) Bellini Adriana ( Presidente Comunità montana dei Laghi e Sindaco di Credaro) Lorenzi Stefano (ex Consigliere Comunale del Comune di Bergamo ed ex Vice Presidente compagnia della opere) Luzzana Antonella ( Consigliere Comunale di Clusone, Ex Vicesindaco) Lobati Jonathan (Presidente Comunità ...