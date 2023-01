Forum di Davos | von der Leyen lancia il Piano industriale green

(Di martedì 17 gennaio 2023)– La Ue deve “realizzare la transizione verso le emissioni zero senza creare nuove dipendenze” e per farlo “abbiamo un. Unper ilDeal”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von dersuo ‘special address’ aldispiegando che, sulfinanziario, “gli aiuti di Stato sarebbero una soluzione limitata”. Per evitare la frammentazione del Mercato unico “dobbiamo aumentare i finanziamenti Ue” e “per il medio termine prepareremo un Fondo sovrano europeo nella revisione di medio-termine del nostro bilancio nel 2023”. Sulnormativo, invece, “proporremo un nuovo ‘NetZero Industry Act” sulla falsariga del Chips Act. L'articolo L'Opinionista.

Internazionale

