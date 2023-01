Forspoken | svelati i requisiti della versione PC!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nel corso di una nuova livestream sul titolo, Square Enix ha svelato ufficialmente iminimi e raccomandatiPC di: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato Ormai ci siamo: il 24 gennaiosbarcherà ufficialmente su PC e PS5 e, nonostante le notre tiepide prime impressioni che trovate raccolte in questa anteprima, siamo davvero curiosi di gettarci nel magico mondo di Athia dipinto da Luminous Productions. E vada come vada, siamo anche piuttosto convinti chesaprà far parlare di sé, nel bene (speriamo!) o nel male che sia. Nel frattempo, come già preannunciato qualche tempo fa, Square Enix ha recentemente tenuto una livestream dedicata allaPC del titolo, da cui sono giunte succose informazioni. Prima ...