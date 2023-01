Formula 1 | decisione shock della Ferrari | tutto stravolto nel circus

(Di martedì 17 gennaio 2023)1, è arrivata unainattesache hanel: cosa sta succedendo in queste ore concitate. La1, in questo particolare periodo dell’anno, non presenta gare in programma. Il Mondiale 2023 partirà infatti a marzo: c’è grande attesa per capire chi avrà realizzato la monoposto migliore e per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Dubbio

... condel 22.2.1992), il contribuente non avrebbe potuto proporre in quella sede la ... In conclusione, la Corte di Cassazioneil seguente principio di diritto : Il caso processuale ...... per favore rispettate la nostrae la sua privacy in un momento come questo". A metà della serata a entrare in scena è Luca Argentero. Al contrario di quella del pilota di1, la ... Quella parolaccia (liberatoria) nella sentenza della Suprema corte La Ferrari costretta ad arrendersi nell’ultima battaglia politica in Formula 1: la casa di Maranello ritira la minaccia del clamoroso addio ...L’ex pilota italiano confida: «Dopo la morte di Ayrton Senna, Frank Williams mi offrì il suo posto e io accettai. Ma per una settimana non ci dormii sopra perché avevo 40 anni e mi pareva di sfidare i ...