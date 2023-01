Formazioni Ufficiali Napoli Cremonese | le scelte dei due tecnici

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alle 21.00 scenderanno in campo. Ecco leda Spalletti e Ballardini per la sfida di Coppa Italia Ecco ledi(4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano, Elmas; Raspadori, Simeone, Zerbin.Allenatore: Spalletti.(3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Hendry, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Quagliata; Ciofani, Okereke.Allenatore: Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

Alle 21.00 scenderanno in campo Napoli e Cremonese. Ecco lescelte da Spalletti e Ballardini per la sfida di Coppa Italia Ecco ledi Napoli - Cremonese. Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, ...Commenta per primo NAPOLI - Meret, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Raspadori, Zerbin, Simeone CREMONESE - Carnesecchi; Hendry, Vasquez, Bianchetti, Quagliata; Pickel, ... Formazioni ufficiali Napoli-Cremonese Coppa Italia: Spalletti lancia Zerbin e Bereszynski! Le scelte di Ballardini Formazioni ufficiali Napoli-Cremonese: Luciano Spalletti lancia il tridente con Simeone e Raspadori, non convocato Kvaratskhelia.Wolverhampton - Liverpool: ecco le formazioni ufficiali del replay del terzo turno di FA Cup 2022/23 in programma alle ore 20.45.