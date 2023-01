Formazioni ufficiali Napoli-Cremonese | Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ledi, match degli ottavi di finale di. Al Diego Armando Maradona si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti opposti: i partenopei stanno dominando il campionato e sono reduci dal 5-1 alla Juventus, mentre gli ospiti sono ultimi con zero vittorie ed hanno appena cambiato allenatore. Appuntamento alle ore 21:00. Ecco le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Davide Ballardini. LE: In attesa: In attesa SportFace.