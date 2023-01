(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ampliamento dell’areadell’aeroporto di, previsto nel Masterplan2035, licenziato nel giugno scorso dalla giunta regionale guidata dal leghista Attilio, e ora in attesa della valutazione di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, rischia di fagocitare 45 ettari della Brughiera del Gaggio, in provincia di Varese. Zona di grande interesse naturalistico e storico, con la sua speciale vegetazione e i reperti delle due guerre mondiali, l’area fa parte del Parco del Ticino e rappresenta una quota consistente – il 20% – del territorio totale della brughiera del Gaggio. Ad opporsi al progetto sono non solo le associazioni ambientaliste (Legambiene, Lipu, Fai e WWF), ma anche i sindaci di Castano Primo, Turbigo, Vanzaghello, Robecchetto con Induno e Nosate ...

LA NOTIZIA

... dal bianconero che sfina al giallorosso che. Il trapasso non era così breve negli anni ... Luciano, Rosa non è un bel gattino che le farà le fusa dopo una giornata triste e uggiosa! ...... dal bianconero che sfina al giallorosso che. Il trapasso non era così breve negli anni ... Luciano, Rosa non è un bel gattino che le farà le fusa dopo una giornata triste e uggiosa! ... Fontana ingrassa i cargo di Malpensa