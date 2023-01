Fondi russi alla Lega | crolla il teorema | il pm chiede l' archiviazione

Euronews Italiano

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per le sei persone - tre italiani e tre- che, accusate di corruzione internazionale, attorno a un tavolino dell'hotel Metropol di Mosca nel 2018 avrebbero trattato un ingente affare petrolifero. E' quanto scrive oggi il quotidiano La ...La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per tutti gli indagati nel processo sui presuntinerialla Lega. L'articolo Inerialla Lega finiscono nel nulla: la Procura chiede l'archiviazione per Savoini e i soci del Metropol proviene da True ... La Procura di Milano chiede l'archiviazione per i fondi russi La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per le sei persone - tre italiani e tre russi - che, accusate di corruzione internazionale, attorno a un tavolino dell'hotel Metropol di Mosca nel 2018 ...(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per le sei persone - tre italiani e tre russi - che, accusate di corruzione internazionale, attorno a un tavolino dell'hotel ...