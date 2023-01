Fondi russi alla Lega | chiesta l’archiviazione | «Salvini non sapeva della tangente promessa»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 gennaio 2023) La corruzione internazionale che doveva portare 50 milioni di europerpremier” non si è mai realizzata e in ogni caso il leader del Carroccio non ne era a conoscenza. A far saltare l’operazione – che comunque sarebbe stata pensata e messa in cantiere sia da parte russa sia dall’ex portavoce di, Gianluca Savoini – due elementi concorrenti: le divisioni interne al regime russo e il fatto che l’avvocato d’affari Gianluca Miranda, dopo la famosa riunione del 2018 all’hotel Mariupol di Mosca, consegnò l’audio ad un giornalista, facendo esplodere il caso. Nella ridi archiviazioneprocura di Milano, anticipata da La Verità e dal CorriereSera, i pm scrivono che ci sono «elementi, sia pure indiretti, indicativi del fatto che ...