Fognini-Kokkinakis in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Fabioaffronterà Thanasinel primo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Il veterano azzurro ha iniziato la sua stagione con un match ben giocato ad Auckland contro Jenson Brooksby. Purtroppo è arrivata una sconfitta lottata contro il giovane americano, e anche il sorteggio del primo slam stagionale non gli è angranché bene. L’ex promessa locale, vittima di numerosi problemi fisici negli anni passati, negli ultimi 12 mesi sembra aver quantomeno trovato la tanto desiderata continuità da quel punto di vista. I risultati arrivano, invece, ad intermittenza. Ma con il pubblico di casa a dargli man forte parte senza dubbio con i favori del pronostico. Ed entrambi i precedenti lo hanno visto ...

