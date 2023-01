Fognini gioca infortunato | la mano fa impressione | cosa è successo?

Eurosport IT

Giornata durissima anche Fabio, chiamato all'impresa per evitare l'eliminazione al primo turno nel match che lo vede opposto a Thanasi Kokkinakis , interrotto a causa della pioggia con l'...... che si rivela decisamente più spinoso del previsto almeno per i primi due set -la partita ... la permanenza di Fabiosi prolunga più del previsto. Contro Thanasi Kokkinakis, il tennista ... Australian Open, Fognini gioca infortunato Il dettaglio della mano ... È iniziata con una vittoria non comodissima ma nemmeno sofferta la corsa verso la decima di Djokovic all’Australian Open 2023. Il serbo, al suo ritorno sulla Rod Laver Arena per un match ufficiale dop ...Fabio Fognini è molto vicino a dire addio, almeno in singolare, agli Australian Open 2023. La pioggia ha infatti portato all’interruzione e alla prosecuzione a domani del match tra il ligure e Thanasi ...