(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Fondo monetario internazionale prevede una decelerazione dellaal 2,7% sull'insieme di quest'anno, ma al tempo stesso la direttrice Kristalina Georgieva ha notato come "da inizio ...

Agenzia askanews

Il Fondo monetario internazionale prevede una decelerazione della crescita globale al 2,7% sull'insieme di quest'anno, ma al tempo stesso la direttrice Kristalina Georgieva ha notato come "da inizio ...Secondo, le ragioni alla base di questa previsione sono chiare: "Le tre grandi economie, Usa, Ue, Cina, stanno tutte rallentando contemporaneamente", ha spiegato, aggiungendo però che "gli ... Fmi, Gerogieva: crescita globale frena a 2,7%, ma segni positivi Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva ha dichiarato che i giorni in cui la sua istituzione emetteva regolarmente ...L’intervista rilasciata dal Direttore Generale del FMI e il “Global Economic Prospects” della Banca Mondiale offrono un quadro economico chiaro per il 2023.