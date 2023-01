Flip phone mania | la Gen Z abbandona gli smartphone e si tuffa sui telefonini anni ’90 Ecco che cosa sta accadendo

Il Fatto Quotidiano

sono particolarmente apprezzati dalla cosiddetta Generazione Z per due motivi fondamentali, ovvero la capacità di disconnettersi facilmente da internet e dalle sue distrazioni e la ...... gli amanti del mistero e della fantascienza sostengono che tra la folla spunti un ''. Si vede ergersi tra la folla un uomo che fotografa il capitano del Brasile, Mauro Ramos mentre solleva ... Flip phone mania: la Gen Z abbandona gli smartphone e si tuffa sui telefonini anni ’90 Slightly wider than other foldable flip phones, the 2022 Razr is still great for 2023, though its long-term use has us a little concerned.TikTok has been showing numerous videos of Gen Z'ers posting unboxing videos of flip phones. Could it be that vintage flip phones are coming back They share their love for being able to ...