Fischi e influenza | per Zaniolo cambio di rotta dei bookmaker | dimezzata la quota per l'addio alla Roma

RomaNews

Il gol che non arriva, le polemiche per le critiche ricevute, il nervosismo in campo, i primidell'Olimpico. Adesso anche l'. Il nome dell'attaccante ieri è stato depennato dalla ......Nicolò Zaniolo infatti non è stato convocato per la partita di questa sera a causa di un'... Zaniolo dunque non tornerà sul prato dell'Olimpico dopo iricevuti dalle tribune al momento ... Zaniolo, fischi e influenza: i bookmakers dimezzano la quota per l’addio alla Roma ROMA - Prima i fischi durante la partita di Coppa Italia con il Genoa, poi l'influenza che lo ha tenuto fuori dal posticipo contro la Fiorentina. Nel giro ...Come riporta AgiproNews, prima i fischi durante la partita di Coppa Italia con il Genoa, poi l'influenza che lo ha tenuto fuori dal posticipo contro la Fiorentina. Nel giro di pochi giorni diventa di ...