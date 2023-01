Fiorentina-Nico Gonzalez | il Leicester pronto al rilancio | l’idea viola

DAZN

Il Leicester ci prova Il Leicester sta tentando in tutti i modi di assicurarsiGonzalez , giocatore della: l'offerta è di 34 milioni di euro circa, anche se il club viola ha ...Allenatore: Mourinho(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano 5.5; Dodò 4, Milenkovic 5.5, Igor 5.5, Biraghi 5.5; Duncan 6 (29 st Venuti 6), Amrabat 6; Ikoné 5.5 (1 stGonzalez 6), Bonaventura 5. Calciomercato gennaio 2023, Leicester su Nico Gonzalez: per la Fiorentina è incedibile FIORENTINA Nelle scorse settimane ci sono stati interessamenti forti da parte della Premier League per Nico Gonzalez. Detto dell'offerta del Leicester da circa 30 milioni di sterline, ...Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio Vincenzo Italiano ha parlato così di Nico dopo la sconfitta con la Roma: "La può fare la prima punta, all’occorrenza, ha ...