Finché c' è Berlusconi non si può sconfiggere la mafia Fini | valanga di fango sul Cavaliere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) "È certamente importante che un criminale così efferato" come Matteo Messina Denaro sia stato "assicurato alla Giustizia" ma questa "vittoria", scrive Massimonel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, è "un po' tardiva, quasi fuori tempo massimo, diciamo ai supplementari, perché il sessantenne Messina Denaro era malato di cancro al colon e, se per curarsi era costretto a sfidare tutte le norme di prudenza, vuol dire che, presumibilmente, non aveva più molto da vivere. Inoltre se i Ros sapevano, come pare, di questa malattia, non doveva poi essere così difficile sorvegliare gli ospedali oncologici siciliani". Quindi Massimoattacca il presidente di Forza Italia: "Oggi si dice apertamente che lasiciliana ha goduto di ampi favori anche da parte imprenditoriale. Ebbene Silvioha avuto ...