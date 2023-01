Filippo Salvi | chi era il maresciallo morto nel 2007 nella caccia a Messina Denaro I carabinieri del Ros | «Il primo pensiero è per te»

(Di martedì 17 gennaio 2023) «A chi ho pensato appena abbiamo concluso l'operazione? Prima di tutto alche ènel, cadendo in un dirupo a Bagheria. Non era impegnato in...

Leggi Anche Matteo Messina Denaro, la cattura del boss dedicata al marescialloche morì per piazzare una telecameraChi eraera originario di Botta di Sedrina, in Valle Brembana, ma aveva sempre dimostrato un profondo amore per la Sicilia e una forte ambizione nella lotta contro la ... Chi era il maresciallo Filippo Salvi a cui è stata dedicata la cattura di Matteo Messina Denaro “Questa operazione la dedico a Filippo Salvi, carabiniere valoroso della nostra squadra”. Queste le parole di Lucio Arcidiacono, colonnello del ROS, dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Chi era ...«A chi ho pensato appena abbiamo concluso l'operazione Prima di tutto al maresciallo Filippo Salvi che è morto nel 2007, cadendo in un dirupo a Bagheria. Non era impegnato ...