Fifa 23 | l’aggiornamento scontenta gli utenti | cos’è accaduto al gioco

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023)23,gli: ecco che cosa è successo nelle scorse ore, sul web monta la protesta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM23 continua a far discutere nel bene e nel male. Come rivela ‘Videogiochi.com’, nel mirino è finito il nuovo aggiornamento che sembra limitare le potenzialità del: difatti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.