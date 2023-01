FIFA 23 I tifosi voteranno il MOTM della EA Sports SuperCup

Leggi su fifaultimateteam

(Di martedì 17 gennaio 2023) EA, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che il( Man OF The Match ) di23 Ultimate TeamSupercoppa Italiana sarà scelto dalla community. Saranno i telespettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l’Uomo partita in EAnella sfida tra AC Milan e Inter che si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023. A partire dal 75° minuto, e fino a due minuti dopo la finepartita, sui televisori collegati da tutto il mondo apparirà una grafica con un codice QR da cui sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decidere l’Uomo partita in EA. Sarà possibile votare anche attraverso questo sito. Una grande novità che permetterà aidi sentirsi ancora più coinvolti ...