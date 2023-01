Ferrovia dalla Cina L’Uganda molla Pechino e sceglie Ankara

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Settimana scorsaha stralciato gli accordi con l’azienda di costruzione cinese China Harbour Engineering Company – sussidiaria di China Communications Construction Company, a sua volta controllata dae tassello vitale nella strategia infrastrutturale della Nuova Via della Seta. Abbandonato il partner cinese, il Paese centrafricano ora punta ad appaltare il progetto in questione – unada 273 chilometri che dovrà collegare il confine col Kenya alla capitale Kampala – alla turca Yapi Merkezi, impegnata in progetti simili nella viTanzania. La decisione del governo ugandese fa seguito a otto anni di esitazione da parte cinese a mettere sul tavolo i 2,3 miliardi di dollari necessari per la realizzazione della via ferrata. È successo un caso simile anche nel 2022, quando il presidente Yoweri ...