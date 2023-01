(Di martedì 17 gennaio 2023) Un pugno in pieno volto a un, appena fuori da una scuola superiore di Copparo, in provincia di. A sferrarlo è stato ildi una delle studentesse del docente, colpevole, secondo l’aggressore, di aver alzato la voce con la giovane alunna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il professorein, durante la lezione. Da lì era nato un acceso diverbio. Una motivazione sufficiente per ildella ragazza, avvisato dalla minorenne, per aspettare l’, 40 anni, fuori dall’istituto e mandarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, comune ferrarese. Il fatto è avvenuto qualche giorno prima delle vacanze di Natale. Dopo essersi fatto medicare, l’ha deciso di ...

Il Fatto Quotidiano

Quest'ultimo, qualche giorno dopo, ha pensato di "regolare i conti" con l'usando le ... L'episodio è avvenuto nella zona di Copparo, in provincia diProfessore aggredito, le indagini ...Ennesima aggressione a un. L'uomo un 40enne che insegna in un istituto scolastico superiore del capporese, in provincia di, è stato aggredito , prima delle vacanze natalizie, dal padrino di una sua alunna ,... Ferrara, insegnante preso a pugni dal patrigno di un’allieva: l’aveva rimproverata in aula I carabinieri hanno denunciato per il reato di lesioni personali, il presunto responsabile dell’aggressione ai danni di un insegnante. Il fatto è avvenuto qualche giorno prima delle vacanze natalizie ...Qualche giorno prima delle vacanze di Natale un insegnante 40enne è stato aggredito all’uscita della scuola dal patrigno di una alunna, che lo ha colpito con un pugno. E’ successo in provincia di Ferr ...