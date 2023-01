Ferragni | Francini e Fagnani | la risposta al soprannome “Chiara Maestà”

Leggi su biccy

(Di martedì 17 gennaio 2023)sarebbe stata soprannominata dagli addetti ai lavori del Festival di Sanremo “” per via dei suoi capricci da diva, come riportato da Davide Maggio. Un’accusa ben mirata che ha riguardato anche la sua presunta volontà di posare esclusivamente in solitaria con Amadeus senza le altre co-conduttrici. “A giudicare dai primi ‘dietro le quinte’ intercettati, sembra che l’influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po’ i capricci come una diva” – si è letto sul noto sito televisivo – “Innanzitutto, lapare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei, solo scatti in solitaria. Della serie: “Girls supporting girls but not co-hosts”. Il bello, però, viene con la relax room. ...