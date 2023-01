Femminicidio Scialdone | il gip che ha convalidato l’arresto di Bonaiuti commenta il caso su Facebook | «Il ristoratore aveva chiamato il 112»

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Giudice per le Indagini Preliminari Simona Calegari, che haper Costantino, autore dell’assassinio della sua ex Martinailal centro delle cronache di questi giorni. E conferma, in risposta a un post su, che il titolare del ristorante Brado, dove è avvenuto l’omicidio venerdì 13 gennaio, «i carabinieri». «Una montagna di merda si sta accumulando sopra alromano reo, secondo “il popolo del web”, di aver cacciato dal proprio locale la povera Martina, rendendosi di fatto complice del suo omicidio». Inizia così il post che hato la Gip Calegari. «La sentenza – continua – è già stata emessa. Io ...

Repubblica Roma

Nel quartiere Tuscolano un presidio per ricordare Martina, uccisa il 13 gennaio dall'ex compagno fuori da un ......che in Italia persistono un vuoto legislativo e la vicinanza di alcuni ambienti politici al mondo delle armi L'articolo Armi e: un vuoto legislativo dietro la morte di Martina... Femminicidio Martina Scialdone, i pm: "L'assassino ha sparato dopo aver mirato al torace, delitto premeditato" Nel quartiere Tuscolano un presidio per ricordare Martina Scialdone, uccisa il 13 gennaio dall'ex compagno fuori da un ristorante ...Il racconto dell'omicidio da parte di Lorenzo, fratello della vittima e testimone oculare: "Quando è uscito dalla macchina, lui la tratteneva per un braccio e io mi sono messo in mezzo" ...