Corriere dello Sport

Cena di gruppo pere Matteo Giunta. La coppia è tornata di recente dal viaggio di nozze alle Maldive e ha avuto modo di rivedere tutti gli amici conosciuti a Pechino Express . La Divina e il suo ...... il pubblico aveva iniziato subito a fare il nome dell'opposto del VakifBank come possibile candidata insieme alla 'Divina'. Sarà sicuramente un momento importante per Paola che, ... Federica Pellegrini e la cena di gruppo: spunta un ospite a sorpresa La nuotatrice italiana e il marito Matteo Giunta a cena con il cast di Pechino Express (Da Instagram: @kikkafede88) ...VENEZIA - Federica Pellegrini raggiante come non mai. La regina dello stile libero ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto immediatamente il pieno di like.