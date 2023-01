Fede AstraZeneca | Presto nuove terapie contro lupus e asma

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - "Questo 2023 inizia con il botto grazie all'indicazione in malattia renale cronica del farmaco Dapagliflozin, che appartiene all'area cardiovascolare, renale e metabolica, ma arriveremo prestissimo con soluzioni terapeutiche anche in altre aree ealtre malattie". Lo ha detto Raffaela, direttore medicoItalia, a margine dell'evento stampa dedicato alla malattia renale cronica e a un nuovo trattamento da poco reso rimborsabile dall'Aifa, che si è tenuto a Roma questa mattina. "Entro la metà di quest'anno - riferisce- arriverà un farmaco biologicoileritematoso sistemico. Dopo più di 10 anni, finalmente ci sarà un nuovo trattamentouna patologia che affligge principalmente le donne in ...