Farmaci | Aifa allerta su carenza insulina | 2 prodotti mancheranno per un anno

La Legge per Tutti

L'ente americano ordina un'indagine sulla sospetta correlazione tra il bivalente di Pfizer e l'ischemia, registrata a livelli anomali negli over 65. Sono iper le quarte e le quinte dosi:& C che fannoE' il caso, nella fattispecie, di due notiche per la tosse e per sintomi influenzali: l'... Per questo motivo l'Oms ha chieste alle autorità sanitarie nazionali, come l'in Italia, di ... Allarme insulina: l’allerta lanciata dall’Aifa Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) allerta sulla imminente carenza di due prodotti anti-diabete a base di ...(Adnkronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) allerta sulla imminente carenza di due prodotti anti-diabete a base di insulina umana: si tratta di ...