Fantacalcio | top e flop della 18ª giornata | Osimhen incontenibile | Kalulu stecca

Copertina per Victor Osimhen (86 crediti), migliore in campo contro la Juve: voto 8,5 a cui si somma il +6 per la doppietta messa a segno il +1 per l'assist. Bene anche Ramsus Hojlund (33 ...Consiglie Probabili Formazioni della diciottesima giornata di Serie ANapoli - Juventus ...: Deve essere la partita di Osimhen. Milik ha il dente avvelenato FLOP: Paredes può fare un po' ... Fantacalcio, top e flop della 18ª giornata: Osimhen è incontenibile, Kalulu stecca Disastro Sassuolo nelle prime 18 giornate. Disastro anche per il fantacalcio e su chi ha puntato sui suoi giocatori. Resta qualcuno da salvare Ecco qualche consiglio.La Top 11 della 18ª giornata di Serie A, raccolta in un'unica formazione con i migliori voti Fantacalcio, dati in base alle prestazioni reali dei calciatori grazie ai loro voti presi in pagella, a cui ...