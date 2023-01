Falsi Green Pass | Camilla Giorgi si difende | “Io sono vaccinata | è la dottoressa ad essere nei guai”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Indagata dalla procura di Vicenza per presunte false vaccinazioni anti Covid,si è difesa al termine della sua gara d’esordio agli Australian Open. “tranquilla. Ho fatto tutte le vaccinazioni in studi medici differenti, quindi non ho alcun problema perché altrimenti non sarei potuta venire qui a giocare”, ha detto l’atleta, che oggi ha battuto 6-0, 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova al torneo di tennis a Melbourne. Secondo l’accusa il suosarebbe falso, rilasciato senza un’effettiva inoculazione del farmaco. “Cidelle indagini in corso sulla, lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni quindi il problema è suo, non mio”, proseguefacendo riferimento a Daniela Tecioiu Grillone, anche lei sotto ...

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Per approfondire Che patatrac a Sanremo, Madame indagata:vaccini per avere ilpass Madame a Sanremo L'imbarazzata decisione di Amadeus Per continuare in tono, Ama non può esimersi dal ...... la tennista Camila Giorgi ha fatto chiarezza sull' inchiesta della procura di Vicenza relativa alle finte vaccinazioni anti Covid - 19 per ottenere ilpass che la coinvolge insieme alla ... Falsi green pass a Messina, indagato l’ex medico Cocivera. Gli altri nomi "Per noi la casa è sacra, così come è sacro il lavoro degli imprenditori italiani". Il leader di Forza Italia conferma la fiducia al governo Meloni. "Sulla nostra lealtà non ci sono dubbi".Ieri, durante la prima conferenza stampa pre Sanremo, il conduttore e direttore artistico Amadeus è nuovamente tornato sulla questione della cantante veneta indagata per falsa vaccinazione.