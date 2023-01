Falò in strada a Napoli | sassi contro Carabinieri e Vigili del fuoco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodele cataste incendiate allaa della tradizione dei ‘focarazzi’:che acome in provincia vengono incendiati inin occasione di Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli. I, la scorsa notte, sono intervenuti, in seguito a diverse chiamate al 112 che segnalavano gruppi di giovanissimi in zona Ponticelli- San Giovanni che trasportavano legna per incendiarla L'articolo proviene da Anteprima24.it.