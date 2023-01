Fabrizio Tesse firma il menù di Platti

TorinoToday

Adesso il Ristorante La Pista e il Caffè Platti hanno in comune anche l'idea di cucina, grazie alla collaborazione di Fabrizio Tesse. Dopo aver raggiunto la stella Michelin al Carignano, in pieno centro, e dopo aver assunto le redini de La Pista, sul tetto del Lingotto, Fabrizio Tesse raccoglie un'altra sfida tutta torinese e porta la sua idea di cucina nel menù di Platti, storico locale in corso Vittorio Emanuele II 72 a Torino, uno dei caffè più antichi e affascinanti d'Italia.