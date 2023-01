Fabrizio Corona non c' entra col furto in appartamento | ' L' uomo condannato è un omonimo'

Il Fatto Quotidiano

non c'entra nulla con la sentenza della Cassazione - della quale è stata data notizia ieri - su un imputato condannato per tentato furto in un appartamento . Sulla curiosa quanto ...è stato condannato dalla Cassazione per reato di furto a Roma. Continuano i guai con la giustizia dell'ex L'articolocondannato per tentato furto: confermato il reato ... Fabrizio Corona, confermata in Cassazione la condanna per tentato furto con un ex carabiniere Fabrizio Corona non ha commesso nessun furto. L'uomo condannato a un anno e 10 mesi di di reclusione per un tentato furto in appartamento a Roma non è l'ex fotografo dei vip, ma ...Fabrizio Corona non c'entra nulla con la sentenza della Cassazione - della quale è stata data notizia ieri - su un imputato condannato per tentato furto in un appartamento. Sulla ...